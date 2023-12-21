Как высыпаться каждую ночь: Практические советы

Эти практичные лайфхаки предлагают простые, но эффективные методы улучшения качества сна и общего самочувствия. UAportal разобрался, как эти советы могут улучшить режим и качество сна.

Короткий сон

Один из эффективных лайфхаков для людей, пытающихся высыпаться – это "короткий сон" в течение дня. Отдых продолжительностью 15-20 минут может помочь почувствовать себя бодрым, не мешая ночному сну. Следует найти тихое и удобное место, установить будильник, чтобы не проспать и позволить себе расслабиться и подзарядиться энергией для дальнейшего продуктивного дня.

Читайте также: Держите в спальне: Какие комнатные растения помогают уснуть?

Уменьшите потребление кофеина

Еще один полезный совет – ограничить потребление кофеина, особенно днем и вечером. Потребление кофеина может нарушить сон, поэтому лучше избегать кофе, чая и других кофеиносодержащих напитков, по крайней мере, за 6 часов до того, как вы планируете ложиться спать. Выпейте успокаивающего травяного чая или теплого молока, что будет способствовать расслаблению и улучшению качества сна.

Оптимизация среды для сна

Создание комфортной и благоприятной среды может оказать существенное влияние на улучшение качества сна. Убедитесь, что в спальне прохладно, темно и тихо, а также позаботьтесь об удобном матрасе и подушках, поддерживающих спину. Подумайте об использовании светонепроницаемых штор, белого шума или беруш, которые помогут лучше выспаться.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!