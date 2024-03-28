Как вывести чернильные пятна на одежде: практические советы

Узнайте об эффективных методах удаления стойких чернильных пятен из одежды. UAportal рассказал, как этого добиться, используя нетрадиционные способы.

Медицинский спирт

Один из эффективных способов вывести чернила из одежды – это использование медицинского спирта. Чистое полотенце можно положить под загрязненный участок, чтобы предотвратить перенос чернил на другие части одежды. Ватный шарик или тампон смочите спиртом и осторожно промокните пятно, стараясь не тереть слишком сильно.

Промокайте пятно, пока чернила не начнут сходить. После того как чернила исчезнут, постирайте одежду в холодной воде, чтобы удалить остатки спирта и чернил.

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Метод использования молока и сыворотки

Еще один нетрадиционный, но эффективный способ выведения чернил из одежды – молоко или сыворотка. Эти продукты следует подогреть до 45-50 градусов в неглубокой миске. Загрязненный участок одежды следует замочить в этой смеси на полчаса.

После замачивания одежду можно прополоскать в холодной воде и постирать в обычном режиме. Этот метод хорошо подходит как для свежих, так и устаревших чернильных пятен и особенно полезен для деликатных тканей.

Метод с использованием лака для волос

Одежду следует положить на ровную и чистую поверхность, а лак для волос распылить прямо на пятно чернил. Рекомендуется оставить лак на несколько минут, чтобы он проник в чернила, а затем осторожно промокнуть участок чистой тканью и повторять процесс, пока чернила не начнут исчезать. После обработки пятна одежду следует постирать в обычном режиме.

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