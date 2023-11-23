Как вывести пятна йода из одежды: действенные лайфхаки

Устойчивые пятна от йода на одежде бывает достаточно сложно вывести, особенно если речь идет о деликатных тканях. Вместо того, чтобы полагаться на коммерческие пятновыводители, опытные хозяйки нашли интересные уловки, спрятанные в аптечках. UAportal рассказывает об этих простых средствах, которые помогут эффективно вывести пятна от йода.

Раствор тиосульфата натрия

Если в вашей аптечке имеется тиосульфат натрия, считайте, что проблема с пятнами от йода решена. Нанесите его на ватный диск, слегка прижимая его к пятну примерно на 30 секунд. После этого стирайте вещь в обычном режиме. Для пятен на мебельной обивке используйте влажную салфетку, чтобы удалить остатки йода после обработки.

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Раствор аскорбиновой кислоты

Размельчите 1-2 таблетки аскорбиновой кислоты на мелкий порошок и растворите их в ½ стакана теплой воды. Нанесите раствор на ватный диск и приложите его к пятну. После этого начинайте стирку. Аналогично, если пятно на обивке мебели, действуйте так же и используйте влажную тряпку, чтобы удалить остатки йода.

Замачивание перекисью водорода

Перекись водорода также может быть эффективным средством для удаления пятен йода как из ткани, так и из мягкой мебели. Смочите ватный диск в перекиси водорода и осторожно промокните пятно, двигаясь от наружных краев к центру. Оставьте на 5-10 минут, затем тщательно промойте пораженный участок чистой водой. Обратите внимание, что перекись водорода нельзя использовать на натуральном шелке и вискозных материалах.

Нашатырный спирт или раствор аммиака

Сделайте раствор, разведя нашатырь или нашатырный спирт в воде (1 столовая ложка на стакан воды). Окуните тряпку или салфетку в раствор и деликатно обработайте пятно. В результате пятно от йода исчезнет. Для достижения желаемого эффекта важно протереть поврежденный участок чистой влажной тряпкой.

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