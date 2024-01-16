Как вывести пятна от йода: 5 практических советов
Йод, обычное средство, которое можно найти в большинстве аптечек, имеет один недостаток: пятна от него очень тяжело вывести. UAportal рассказал о нескольких практических советах по эффективному решению этой проблемы.
Молоко
Обычным и доступным решением является молоко. Смочите ватный диск или вату в молоке и приложите непосредственно к пятну. Оставьте примерно на 20 минут, а затем постирайте хозяйственным мылом.
Картофель
Очистите картофелину, разрежьте ее пополам и потрите пораженный участок. Оставьте картофелину на пятне примерно на 40 минут, а затем смойте.
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Лимонный сок
Даже щекотливые ткани можно обрабатывать с помощью лимонного сока. Нанесите достаточное количество лимонного сока, чтобы покрыть пятно, и осторожно потрите его руками. После нескольких повторений она полностью исчезнет.
Пищевая сода
Пищевая сода оказывается эффективным средством в удалении пятен от йода. Нанесите маленькое количество на ткань и оставьте на пару минут. Смойте соду водой, а затем постирайте.
Раствор перекиси водорода
Приготовьте действенное пятновыводитель, смешав в равных частях воду и перекись водорода. Нанесите этот раствор непосредственно на пятно, а затем постирайте, как обычно.
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