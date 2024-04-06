Как вывести пятна от ржавчины из светлой одежды: 3 практичных лайфхака

Многие люди сталкиваются с проблемой выведения пятен ржавчины из светлой одежды. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут достичь отличных результатов.

Уксус и раствор пищевой соды

Эффективным методом удаления пятен ржавчины из светлой одежды является создание пасты из равных частей белого уксуса и пищевой соды. Перед тем как наносить непосредственно на пятно, его следует смочить водой.

Необходимо оставить пасту на ткани примерно на 30 минут. Загрязненный участок следует осторожно почистить старой зубной щеткой, а затем прополоскать теплой водой и постирать, как обычно.

Читайте также: 5 простых и доступных способов удалить жирные пятна из ткани

Лимонный сок и соль

Еще один полезный лайфхак для удаления пятен ржавчины из светлой одежды состоит в использовании лимонного сока и соли. Необходимо пропитать место загрязнения свежим лимонным соком, выжав его на пораженный участок.

На ткань нужно посыпать большое количество соли и оставить одежду на несколько часов. По истечении указанного времени место следует протереть чистой тряпкой, а затем постирать вещь в соответствии с инструкциями по уходу за ней.

Замачивание перекисью водорода

Для борьбы со стойкими пятнами ржавчины на светлой одежде попробуйте замочить вещь в растворе из равных частей перекиси водорода и воды. Наполните таз или ведро раствором перекиси водорода и воды и окуните в него загрязненную одежду, убедившись, что она полностью покрыта смесью. После полоскания ее следует постирать в обычном режиме.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !