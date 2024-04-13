Как вывести стойкое пятно из скатерти: 5 эффективных советов

Когда дело доходит до борьбы со стойкими пятнами на скатертях, существуют разные эффективные методы, которые могут помочь в их удалении. UAportal рассказал, что следует сделать, чтобы добиться отличного результата.

Использование уксуса и пищевой соды

Когда дело доходит до выведения стойких пятен из скатерти, одним из эффективных методов является использование комбинации уксуса и пищевой соды. Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе, затем посыпьте пятно содой и оставьте на несколько минут. Затем осторожно потрите загрязненный участок чистой тряпкой или губкой.

Средства на основе кислорода

Еще один метод удаления стойких пятен из скатерти заключается в использовании очистителей на основе кислорода. Эти средства специально разработаны для разрушения сложных пятен, что облегчает их выведение из ткани. Просто следуйте инструкциям на упаковке средства, предварительно обработайте загрязненный участок, а затем постирайте скатерть, как обычно.

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Использование лимонного сока

Насытив загрязненный участок лимонным соком, а затем поместив скатерть под прямые солнечные лучи, может помочь расщепить и вывести пятно. Через несколько часов скатерть следует прополоскать холодной водой и постирать, как обычно.

Замачивание в холодной воде

В некоторых случаях может помочь простое замачивание запятнанной скатерти в холодной воде. Для более стойких загрязнений можно добавить небольшое количество мягкого моющего средства.

Профессиональная чистка

Если все остальное не помогло, а пятно остается стойким, подумайте о том, чтобы отнести скатерть к профессиональной клининговой компании. Они имеют доступ к специализированному оборудованию и чистящим средствам, которые предназначены для борьбы даже с самыми сложными загрязнениями.

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