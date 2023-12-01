Как вывести запах пота из одежды без стирки: действенные лайфхаки

UAportal предлагает вашему вниманию необычные и практичные методы борьбы с запахом пота без стирки одежды. Эти советы удобны в использовании и помогут освежить вашу одежду с минимальными затратами времени и усилий.

Спрей с лимонным соком

Один из эффективных способов избавиться от запаха пота на одежде без стирки – это использование спрея с лимонным соком. Он действует как природный дезодорант, который может помочь устранить неприятные запахи.

Смешайте равные части лимонного сока и воды в пульверизаторе и нанесите смесь на потную одежду. Дайте одежде высохнуть на воздухе, и вы заметите значительное уменьшение или полное устранение запаха пота.

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Использование пищевой соды

Еще один лайфхак для борьбы с запахом пота на одежде – использование пищевой соды. Насыпьте большое количество соды на участки одежды с пятнами пота.

Природные дезодорирующие свойства соды помогут поглотить запах пота. Аккуратно вотрите соду в ткань, оставьте на несколько часов или на ночь, а затем встряхните излишки. Ваша одежда избавится от запаха пота без стирки.

Спрей с водки

Верите или нет, но водка может быть эффективным средством для устранения запаха пота из одежды. Наполните небольшую бутылку с пульверизатором водкой без запаха и распылите ее на одежду, имеющую стойкий запах пота.

Водка действует как дезинфицирующее средство и нейтрализатор запаха, нацеленный на бактерии, ответственные за неприятный запах, и уничтожает их. Дайте одежде высохнуть на воздухе, и вы будете приятно удивлены значительным уменьшением запаха пота.

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