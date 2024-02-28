Как вывести запах табака из одежды: 4 эффективных способа

Удаление запаха табака из одежды может быть сложной задачей, если не знать нескольких эффективных лайфхаков. UAportal рассказал о нескольких способах борьбы с этой проблемой.

Уксус и пищевая сода

Сначала необходимую одежду следует замочить в смеси воды и одного стакана белого уксуса не менее 30 минут. Затем его нужно постирать в воде с половиной стакана пищевой соды.

Кофейная гуща

Положите загрязненную одежду в герметичный полиэтиленовый пакет с миской кофейной гущи на несколько часов или ночью. Она поможет поглотить неприятный запах, и одежда будет пахнуть гораздо лучше.

Эфирные масла

Во время полоскания при стирке одежды добавьте несколько капель эфирных масел, например лаванды или чайного дерева, чтобы замаскировать и устранить табачный запах.

Пищевая сода

Положите одежду в большой полиэтиленовый пакет, добавьте стакан пищевой соды, закройте и осторожно потрясите, чтобы распределить соду. Оставьте одежду на несколько часов или ночью, если имеете дело с сильными запахами. После этого необходимо встряхнуть излишки соды и постирать вещи в обычном режиме.

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