Как вывести засохшие пятна крови из одежды: эффективные советы

UAportal рассказывает о необычных, но эффективных способах выведения засохших пятен крови из одежды. Эти советы помогут вам вернуть вашу одежду к должному виду.

Раствор морской соли для быстрого удаления пятен

Эффективным методом удаления засохших пятен крови из одежды является создание раствора из морской соли. Смешайте одну столовую ложку морской соли с двумя стаканами холодной воды до полного растворения.

Замочите загрязненный участок в этом растворе примерно на 20 минут, чтобы соль расщепила частицы пятна. Прополощите вещь холодной водой, чтобы завершить процесс.

Читайте также: Как убрать запах пота из одежды: интересные советы

Аспириновая паста для стойких пятен

Еще один высокоэффективный лайфхак для устранения засохших пятен крови – использование аспириновой пасты. Измельчите две таблетки аспирина в порошок и смешайте его с чайной ложкой теплой воды, чтобы получить пасту.

Нанесите пасту на загрязненный участок, обеспечивая полное покрытие. Оставьте примерно на 15 минут, затем смойте холодной водой.

Перекись водорода для глубокой очистки

Перекись водорода также является отличным вариантом, чтобы избавиться от засохших пятен крови из одежды. Начните с нанесения перекиси водорода на пятно и оставьте на несколько минут, чтобы он поглощался. Аккуратно промокните участок чистой тряпкой или губкой, чтобы снять пятно с ткани.

Прополощите вещь в холодной воде и проверьте, полностью ли вывелось пятно. Не забудьте протестировать небольшой незаметный участок ткани, прежде чем наносить перекись водорода на пятно во избежание каких-либо нежелательных реакций.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !