Как вывести желтые потеки в унитазе: 3 полезных лайфхака

Если вам надоело бороться с устойчивыми желтыми пятнами на унитазе, воспользуйтесь этими простыми лайфхаками. UAportal рассказал, что они предлагают эффективные решения по восстановлению чистоты без использования агрессивных химических средств.

Уксус и пищевая сода

Смешайте в миске равные части уксуса и пищевой соды и вылейте раствор в унитаз, оставив его примерно на 15 минут. Кислотные свойства в сочетании с абразивным эффектом помогут расщепить и удалить желтые пятна. После того как раствор настоится, почистите чашу унитаза щеткой, а затем смойте.

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Лимонный сок и бура

Смешайте один стакан буры с соком двух-трех лимонов, чтобы образовалась паста, затем нанесите его на загрязненные участки унитаза и оставьте на несколько часов. После этого почистите его туалетной кистью и смойте. Лимонная кислота в сочетании с мягким абразивным эффектом буры растворит и удалит желтые пятна.

Кислородный отбеливатель

Чтобы избавиться от желтых пятен в туалете, используйте кислородный отбеливатель. Смешайте его с водой в ведре и вылейте в чашу унитаза. Дайте раствору настояться не менее 30 минут, прежде чем чистить туалетной щеткой.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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