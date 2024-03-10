Как вывести жирное пятно из дивана: 3 эффективных лайфхака

При выведении стойких жирных пятен на диване важно знать надежные способы, гарантирующие, что ткань останется целой и невредимой. UAportal подготовил три эффективных лайфхака с использованием обычных бытовых средств для удаления жира, не причиняя при этом вреда поверхности.

Уксус и пищевая сода

Уровни уксуса и воды следует смешать в пульверизаторе и распылить непосредственно на жирное пятно, оставив его на несколько минут. Затем следует посыпать место загрязнения пищевой содой и оставить примерно на 15 минут, чтобы она впитала жир. После этого ее следует убрать с помощью пылесоса, а остатки жира или влаги промокнуть чистой тряпкой, эффективно удалив пятно, не повредив ткань дивана.

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Холодное мыло и крахмал

Смесь хозяйственного мыла и кукурузного крахмала может образовать пасту, которую следует нанести на жирное пятно, обеспечив полное покрытие. Оставьте ее на пятне по меньшей мере на 30 минут, а затем осторожно соскребите. После этого можно использовать безопасное для ткани чистящее средство, чтобы удалить остатки, и диван будет выглядеть как новый.

Медицинский спирт

Смоченной в медицинском спирте тряпкой осторожно протрите пятно, снимая как можно больше жира. Посыпьте чуть-чуть соли на увлажненный участок, чтобы поглотить остатки. После того как она поглотит жир в течение часа, ее следует убрать пылесосом, а затем протереть чистой тряпкой, эффективно удалив пятно без использования специальных чистящих средств или растворителей.

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