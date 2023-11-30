Как задекорировать пустую стену: 5 способов

Пустая стена в вашем доме может быть неприглядной и мрачной. К счастью, есть несколько креативных способов превратить ее в яркую и стильную ячейку. UAportal предлагает пять простых советов, которые помогут украсить пустые стены со вкусом и изобретательностью.

1. Декоративные настенные зеркала

Прекрасный способ заполнить пустую стену – использовать декоративные настенные зеркала. Они не только служат украшением стен, но и создают иллюзию пространства. Круглые или квадратные зеркала с элегантными рамами, например с золотыми или деревянными элементами – отличный выбор.

2. Фоторамки

Фоторамки – классический и универсальный вариант для украшения пустых стен. Продемонстрируйте свои воспоминания, поместив самые красивые фотографии в декоративные рамки. Фотографии с особых событий, таких как отпуск, свадьба или семейные моменты, добавят вашей гостиной, столовой или спальне персонального стиля. Сочетайте разные размеры, цвета и материалы, чтобы создать эстетически привлекательную и изысканную композицию.

3. Настенные плакаты в рамке

Внесите нотку элегантности в вашу гостиную, столовую, прихожую или спальню, повесив обрамленные плакаты на пустую стену. Выберите изысканный и сдержанный постер, дополняющий ваш интерьер, и приобретите рамку, соответствующую его размерам. Цветочные мотивы, узоры в стиле бохо, нежные картинки или даже тропические темы могут оживить ваше пространство.

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4. Металлический декор стен

Подумайте об использовании металлических настенных украшений, которые универсальны и могут органично вписаться в разные стили интерьера. Выбирайте металлические картины с изображением цветов, листьев или птиц. Абстрактные фигуры, изготовленные из кованого металла со сложными деталями, придадут вашему пространству элемент привлекательности, элегантности и неожиданности. Для создания увлекательного визуального контраста рекомендуются такие цвета как черный, золотой или серебряный.

5. Дизайнерские настенные полки

Дизайнерские настенные полки, изготовленные из разных материалов, разных размеров и форм, могут ярко дополнить пустую стену. Деревянные полки и комбинации металла и дерева могут органично вписаться в любой интерьер. Чтобы подчеркнуть эту композицию, добавьте к ней удачно подобранные настенные часы.

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