Как заморозить яйца на зиму: как это правильно сделать

Многие из нас ищут способы сократить расходы и сэкономить деньги. Один из способов – воспользоваться скидками на продукты, но это часто приводит к беспокойству относительно сроков годности. Разумным решением этой проблемы является замораживание сырых яиц впрок. В этой статье UAportal рассказывает о том, как правильно заморозить яйца, и дает советы, как увеличить срок их хранения.

Как заморозить сырые яйца

Когда дело доходит до замораживания сырых яиц, просто положить их в морозильную камеру не рекомендуется. Замораживание целых яиц в скорлупе может привести к тому, что они разразятся и образуют беспорядок, когда белок и желток замерзнут и расширятся.

Однако есть способ заморозить яйца без каких-либо потенциальных катастроф. Вместо того чтобы замораживать их в скорлупе, начните с разбивания и взбивания яиц до однородной массы. Затем разлейте взбитые яйца в формы для льда или силиконовые формочки для кексов. Замороженные порции яиц можно хранить до 1 года.

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Как заморозить яйца в скорлупе

Если вы предпочитаете замораживание целых яиц, их необходимо предварительно сварить. Вот простой способ заморозить вареные яйца.

1. Отварите яйца до готовности.

2. Дайте отварным яйцам остыть.

3. Охлажденные вареные яйца поместить в герметичный контейнер.

Вы можете хранить эти вареные яйца в морозильной камере, поддерживая температуру –15 градусов, до шести месяцев.

Как использовать замороженные яйца

Когда придет время использовать замороженные яйца, важно правильно их разморозить. Рекомендуемый метод – разморозить его в холодильнике, оставив на ночь.

Для разогрева готовых яиц лучше использовать духовку. Если вы заморозили только белки по отдельности, перед взбиванием дайте им отстояться при комнатной температуре в течение 30 минут.

Напомним, мы писали о том, как сохранить свежесть яиц подольше.

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