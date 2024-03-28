Как защитить деньги от грабителей: интересные способы

Поиск надежных и незаметных тайников для хранения денег в вашем доме может предоставить дополнительный уровень защиты от воров. UAportal делится разными способами, как уберечь свои ценности.

Нетрадиционные места для хранения денег:

Кухня

На кухне не стоит хранить деньги на видных местах, например в банке для печенья, поскольку это одно из первых мест, где злоумышленники могут начать поиски. Вместо этого можно использовать кулинарную книгу или съемную секцию кухонного шкафа.

Кроме того, не стоит прятать деньги среди других вещей в амбаре, поскольку их можно легко потерять или случайно выбросить во время уборки. Для более незаметного тайника лучше подойдет небольшой мешочек на молнии, спрятанный внутри редко используемого прибора, например тостера или мультиварки.

Спальня

Не стоит хранить деньги в спальне под матрасом или в ящиках комода, поскольку это самые распространенные места для тайников, которые часто обыскивают грабители. Вместо этого рекомендуется рассмотреть возможность использования сейфа.

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Также следует избегать типовых тайников, таких как рамки для картин или карманы одежды, поскольку опытные воры легко замечают их. В качестве альтернативы можно использовать старую коробку из-под обуви или фальшивую электрическую розетку со съемной передней панелью, которая может стать менее заметным тайником.

Гостиная

Не оставляйте деньги в гостиной в ожидаемых местах, например в ящиках с драгоценностями, которые часто становятся мишенью для грабителей. Вместо этого лучше использовать искусственное растение со скрытым основанием или полую книгу на полке.

Следует избегать размещения наличных денег в обычных декоративных предметах, таких как вазы или подсвечники, так как их можно легко опрокинуть или разбить. Выбирайте незаметные места, например внутри электронных устройств с легко съемными панелями, таких как колонки или часы, для более безопасного и менее предполагаемого размещения.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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