Как защитить помидоры от фитофторы и получить хороший урожай

Получить хороший урожай томатов – мечта каждого огородника. Однако помидоры подвержены различным заболеваниям, среди которых фитофтор является одним из самых опасных. UAportal поделился бюджетным решением по борьбе с ней.

Фитофтор представляет значительную угрозу не только для томатов, но и для других растений семейства пасленовых. Борьба с этой болезнью может быть сложной задачей. Опытные садоводы с большим успехом используют йод – легкодоступный аптечный продукт, постоянно доказывающий свою эффективность.

Если вы ищете быстрый и эффективный способ устранения фитофторы из ваших помидоров, выполните эти простые шаги:

1. Смешайте 20 капель йода с 10 литрами чистой воды. Убедитесь, что вода не содержит примесей, поскольку загрязненная вода может повредить растениям.

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2. Нанесите раствор с помощью опрыскивателя, уделяя особое внимание нижней части стебля и листьям. Также рекомендуется распылить часть смеси на почву под растением.

3. Повторяйте этот процесс раз в неделю или после дождя. Фитофтор процветает в условиях высокой влажности, поэтому очень важно поддерживать постоянный график подкормки.

Важные советы:

– Не превышайте рекомендованную дозу йода, поскольку его избыток может повредить растениям.

– Во время работы с раствором йода надевайте защитные перчатки и фартук, чтобы обеспечить безопасность.

– Если вы заметили растения, уже пораженные фитофторой, немедленно удалите и утилизируйте их подальше от вашего огорода. Правильная утилизация зараженных стеблей имеет решающее значение для предотвращения распространения болезни, и идеальным решением является их сожжение.

Напомним, ранее садоводы назвали идеальное время для обрезки роз, чтобы получить хорошее цветение.

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