Как защитить ребенка от сглаза: 3 простых способа

Нередко приходится сталкиваться с людьми, которые имеют тревожное поведение и могут излучать отрицательную энергию, что может повлиять на благополучие малыша. UAportal рассказал, что важно изучить эффективные методы, чтобы защитить детей от таких злонамеренных сил.

Шпилька

Из поколения в поколение наши предки полагались на простоту, чтобы защититься от негативных энергий, исходящих от незнакомцев. Один из таких способов состоит в том, чтобы незаметно прикрепить шпильку на одежде.

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Красная нить

Давний амулет, известный своими защитными свойствами, красная нить завоевала популярность среди многих людей, ищущих защиту от негативных энергий. Изготовлен из шерсти, этот талисман действует как щит от недоброжелательности незнакомцев. Ношение красной нити на левой руке может эффективно отвлечь взгляд завистников.

Мотанка

Неизвестно для многих, что простая кукла-мотанка имеет огромный потенциал как щит от дурного глаза. Просто положив ее в портфель и нося с собой, вы можете обеспечить своему ребенку мощную защиту.

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