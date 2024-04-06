Как защитить ребенка от сглаза: простые и эффективные методы

Родители часто сталкиваются с тем, что их дети встречаются с разными людьми, которые по-разному влияют на них. Некоторые из них могут иметь сильную энергетику, которая потенциально может повредить ребенку. UAportal рассказал, что очень важно изучить эффективные методы защиты.

Булавка

На протяжении многих поколений наши предки использовали простой, но эффективный метод использования булавки для защиты от отрицательной энергии, излучаемой незнакомыми людьми. Хотя желательно избегать давать ее маленьким детям, старшие могут незаметно прикрепить к своей школьной форме как защитный аксессуар.

Красная нить

Красная нить, изготовленная из шерсти, приобрела популярность как эффективный оберег от негативных энергий из неизвестных источников. Считается, что ношение ее на левой руке обеспечивает защиту от дурного глаза. Этот традиционный метод остается широко используемым и внушает доверие у многих.

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Кукла

Удивительно, но тряпичная кукла имеет способность отворачивать злой глаз. Просто положив ее в портфель или нося с собой, она действует как мощный щит, защищающий вашего ребенка от скрывающихся в его окружении вредных энергий.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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