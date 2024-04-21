Как защитить свой сад от непрошеных гостей: лайфхаки против клещей

Защита вашего садика от клещей необходима для создания безопасного пространства на открытом воздухе. UAportal выяснил, что применение нетрадиционных, но проверенных лайфхаков может существенно помочь уберечь сад от клещей.

Высадка растений

Посадите такие травы как лаванда, мята и хризантемы, которые естественным образом отпугивают этих вредителей. Они не только украшают сад, но и действуют как эффективное средство отпугивания клещей.

Организация вокруг угодья сухого и солнечного барьера также может помочь отпугнуть клещей. Удаление сухой травы, опавших листьев и кустарников вокруг сада может сделать его менее привлекательным для клещей и уменьшить их присутствие.

Специализированные трубки

Чтобы уменьшить риск появления клещей в вашем саду, подумайте о добавлении гравия или древесной стружки между газоном и зелеными насаждениями. Это создаст зону, которую вряд ли смогут пересечь эти вредители. Эффективным способом контролировать популяцию клещей также может быть развешивание в саду специальных трубок.

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Эти средства содержат обработанный хлопок в картонных корпусах, которые используют мыши как материал для гнезд. Поскольку клещи часто питаются грызунами, использование такого метода может прервать репродуктивный цикл этих вредителей и снизить их численность в вашем саду.

Природные барьеры

Установите забор или колючую проволоку вокруг участка. Ведь распространенными переносчиками клещей есть дикие животные. Предотвращая их проникновение на приусадебный участок, можно значительно снизить риск занесения вредителей на вашу территорию.

Уменьшению размножения вредителей в садах также помогает распространение естественных врагов клещей, таких как пернатые и полезные насекомые. Птицы, такие как зяблики, дятлы и малиновки питаются данными, благодаря чему создается естественная система борьбы с вредителями в вашем саду.

Напомним, UAportal уже писал о том, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.

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