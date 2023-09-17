Какие деревья нельзя сажать рядом с домом: предрассудки

Деревья, которые принесут беду, если посадить их возле дома

Деревья играют немаловажную роль в создании красоты наших дворов. Однако важно учитывать некоторые факторы, прежде чем высаживать их возле домов. Считается, что некоторые деревья приносят несчастье или обладают свойствами, которые могут причинить вред. Рассмотрим, какие деревья не стоит сажать у дома.

Сосны, известные своей положительной энергией, требуют тщательного подхода, когда дело доходит до размещения. Их тонкие, но тяжелые ветви могут представлять опасность в ветреную погоду, потенциально причиняя повреждение окружающим растениям.

Согласно давней примете, березы должны расти только за заборами. В идеале их следует размещать у входа, чтобы они служили надежными защитниками. Желательно держать березы подальше от других деревьев, особенно фруктовых, поскольку они питают сильную привязанность к воде и могут истощать влагу из окружающих растений.

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Наличие тиса во дворе считается дурной приметой, поскольку символизирует смерть. Кроме того, его разветвленная корневая система может со временем сделать прилегающую почву неплодородной.

Хотя грецкий орех популярен в садах, его разветвленная корневая система может представлять угрозу для фундамента дома. Кроме того, во время сезона созревания падение грецких орехов может представлять опасность.

Ивы, как и тисы, ассоциируются со смертью и скорбью. Кроме того, их густые листья задерживают солнечный свет, что затрудняет процветание других растений. Желательно зарезервировать место для вербы у водоемов, а не у дома.

Туи часто встречаются во дворах домов и разных учреждениях. Однако существует поверье, что посадка туи у дома может помешать молодой девушке выйти замуж. С другой стороны, считается, что туя имеет аромат, отпугивающий злых духов.

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