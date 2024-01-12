Какие деревья плохо влияют на самочувствие: Народные приметы

Деревья оказывают значительное влияние на благополучие людей. Очень важно убедиться, что эти деревья оказывают положительное влияние на окружающую среду, поскольку считается, что определенные виды высасывают энергию и потенциально приносят несчастье.

Народные поверья предполагают, что деревья обладают огромной силой и могут влиять на человека разными способами. UAportal рассказывает о потенциальном разрушительном влиянии некоторых видов деревьев.

Дающие энергию деревья способны быстро поднять настроение, изменяя отрицательную энергию в положительные эмоции. Примером таких деревьев является можжевельник, известный тем, что защищает дома от краж, устраняет отрицательную энергию и притягивает любовь и процветание.

Так же черника символизирует настоящую любовь и приносит удачу, если за ней правильно ухаживать. Рябина помогает сохранить молодость, стабилизирует гормональный баланс у мужчин и женщин и защищает дом. Груши способствуют взаимопониманию между супругами и усиливают материнский инстинкт.

Вишни символизируют плодородие и процветание, а яблони ассоциируются с принесением удачи, особенно для молодых девушек. Кроме того, липа защищает от ударов молнии и помогает справиться с недугами.

И наоборот, существуют деревья, которые высасывают энергию и могут навлечь несчастье. Одним из таких примеров является верба, которая, согласно традиционным верованиям, олицетворяет смерть, уныние и неудачу. Поэтому рекомендуется не сажать вербу у домов.

Аналогично туи когда-то считались символами скорби и безнадежности, их часто можно встретить на кладбищах. По поверьям предков, высадка туи у домов молодых девушек отпугивает потенциальных невест и приносит одиночество.

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Осина, крепкое дерево, известное своими энергетическими свойствами, имеет как положительную, так и отрицательную энергетику. По поверьям она может ослаблять человеческий организм и притягивать болезни. Кроме того, определенные породы деревьев могут причинить вред зданиям, поэтому их следует избегать вблизи жилых домов.

Дубы, из-за их значительных размеров и разветвленной корневой системы, не рекомендуется высаживать возле домов. Несмотря на свою положительную символику, эти высокие, раскидистые деревья нуждаются в достаточном пространстве.

Из соображений безопасности не рекомендуется высаживать хвойные деревья в непосредственной близости к стенам дома или другим сооружениям. Мало того, что они обезвоживают почву в радиусе пяти метров, многие виды также произрастают на значительную высоту и богаты смолой. Эти свойства делают их склонными к притяжению молний, что значительно повышает риск возникновения пожаров в зданиях.

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