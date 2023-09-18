Какие камни принесут успех знакам зодиака: гороскоп на 18-24 сентября

Uaportal подготовил гороскоп, чтобы предоставить Овнам, Тельцам и Близнецам информацию и рекомендации исходя из влияния энергий красного коралла, сапфира и авантюрина на эти знаки зодиака. Узнайте, как вибрации камней могут способствовать успеху в период с 18 по 24 сентября.

Овен

Энергия красного коралла будет влиять на людей, рожденных под знаком Овна в этот период. Считается, что красный коралл подталкивает к подвигам и приключениям, обеспечивая при этом защиту от опасности.

Он поощряет смелость и отвагу, вдохновляет на риск и исследование новых возможностей. Красный коралл усиливает страсть и решительность, помогает преодолевать препятствия и добиваться целей. Овны ощутят прилив жизненных сил и энтузиазма, готовые к преодолению любых вызовов, возникающих на их пути.

Телец

Тельцы в этот период будут резонировать с вибрациями сапфира. Часто темно-синего цвета, сапфир считается камнем долголетия, власти, духовной силы, чистоты помыслов, благоразумия, красоты, доброты, любви и надежды. Он приносит чувство покоя и стабильности, позволяя людям, рожденным под знаком Тельца, использовать свою внутреннюю мудрость и интуицию.

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Камень сапфир поощряет принятие природы истинного милосердия и сострадания, способствуя гармоничным отношениям и эмоциональному благополучию. Тельцы ощутят глубокое чувство покоя и ясности, что будет способствовать принятию мудрых решений и исполнению желаний.

Близнецы

В этот период Близнецы будут под руководством камня авантюрин. Считается, что он усиливает любовь к жизни, радость, эмоции и проясняет разум. Минерал способствует любознательности и адаптивности, вдохновляя на исследование новых идей и опыта.

Он улучшает коммуникативные навыки и способствует гармоничным отношениям, позволяя выражать мысли с ясностью и обаянием. Близнецы испытают чувство оптимизма и энтузиазма, готовы воспользоваться открывающимися на их пути возможностями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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