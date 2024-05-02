Какие комнатные растения запрещено дарить и почему

Важно проявлять осторожность, даря комнатные растения, поскольку они могут влиять как на отдельных людей, так и на дом, в котором те живут. UAportal узнал, какие комнатные растения нельзя дарить.

Согласно давним приметам, считается, что комнатные растения не следует принимать в качестве подарков в понедельник. Это связано с потенциальной передачей страхов и негативных мнений через цветок.

Кроме того, желательно избежать получения в подарок слабых и заболевших растений. Некоторые растения обладают повышенной чувствительностью к изменениям в энергетическом окружении. К примеру, фиалки следует дарить только близким родственникам. Также стоит воздержаться от дарования пальм, вьющихся и ползучих растений, поскольку они могут привести к частым ссорам в семье, а в крайнем случае – даже к разводу.

Читайте также: Можно отравиться и не только: какие комнатные растения не следует держать дома

Особо осторожными следует быть, если вы планируете подарить денежное дерево из собственного дома людям, которые могут завидовать, ревновать или обижаться. Такое действие может нарушить ваше собственное энергетическое и финансовое благополучие.

Эзотерики советуют не принимать в подарок старые растения. Эти цветы, привыкнув к определенной среде, могут трудно приспособиться к атмосфере вашего дома.

Растения обладают способностью дарить человеку жизненную силу, но больные и ослабленные цветы могут истощать энергию. Желательно вежливо отказываться от таких растений, когда их предлагают в подарок.

Если вы получаете растение в подарок от человека, которому не совсем доверяете, стоит отблагодарить его. Предлагая небольшой символ в ответ, например, несколько монет или подарок.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !