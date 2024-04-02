Какие культуры не следует сажать рядом с баклажанами

Узнайте ключевые моменты для успешного выращивания баклажанов на вашем огороде. Понимание того, какие культуры являются лучшими соседями баклажанов, а какие враждебны, имеет важное значение для обеспечения оптимального роста и обильного урожая. UAportal поделился ценной информацией о лучших компаньонах и худших "соседях" для баклажанов.

Выращивание в открытом грунте

Существует несколько полезных спутников для баклажанов, среди которых фасоль, белокочанная капуста, редис, дыня, арбуз, тыква, кабачки, горох и свекла. Не считая того, лучше избегать посадки баклажанов рядом с помидорами, так как оба овоща восприимчивы к схожим вредителям.

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Так же не рекомендуется высаживать баклажаны рядом с кустами картофеля, поскольку это подвергает их опасности поражения колорадским жуком. Если вы планируете высаживать болгарский перец, снабдите расстояние 70-80 см между грядкой с баклажанами и растениями перца.

Выращивание в теплице

Если вы планируете выращивать баклажаны в теплице, важным остается тщательный подбор соответствующих компаньонов. В тепличной среде баклажаны могут процветать вместе с болгарским перцем, огурцами и кукурузой.

Однако очень важно избегать их посадки рядом с картофелем (и другими пасленовыми), томатами или табаком. Эти культуры имеют разные требования к уходу и могут не отвечать потребностям баклажанов.

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