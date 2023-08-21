Какие минералы подтолкнут трех знаков зодиака к успеху: гороскоп на 21 августа

UAportal подготовил гороскоп на 21 августа на основе знаков зодиака и влияния камней. Узнайте, что день готовит для Козерогов, Водолеев и Рыб, и как сапфир, обсидиан и красный коралл могут улучшить сильные стороны и помогут провести день с пользой.

Козерог

Сапфир, часто темно-синего цвета, считается камнем долголетия, власти, духовной силы, чистоты помыслов, благоразумия, красоты, доброты, любви и надежды. Примите энергию камня, чтобы усилить внутреннюю силу и открыть духовную сторону. Энергия Сапфира направляет путь мудрости и успеха, поощряя сосредотачиваться на целях и поддерживать позитивное настроение.

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Водолей

Считается, что обсидиан, вулканическое стекло темно-синего или черного цвета улучшает концентрацию, осторожность и связь с астральным миром. Примите энергию этого камня, чтобы заострить внимание и улучшить способность к эффективной коммуникации. Энергия обсидиана ведет к ясности и просветлению, поощряет доверять интуиции и исследовать новые сферы знаний.

Рыбы

Верят, что красный коралл подталкивает к подвигам и приключениям, одновременно защищая от опасности. Примите энергию этого камня, чтобы разжечь страсть и смело идти к своей мечте. Энергия красного коралла устремляет к увлекательным возможностям и защищает на жизненном пути.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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