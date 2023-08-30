Какие минералы помогут знакам зодиака расскрыть свой потенциал в начале осени

UAportal подготовил прогноз о влиянии минералов в начале осени на три знака зодиака: Близнецы, Весы и Водолей. Узнайте, как авантюрин, сапфир и красный коралл могут усилить энергетику этих знаков и вести их в течение следующей недели.

Близнецы

Близнецы, камень авантюрин будет служить вам указателем. Авантюрин бывает разных цветов, напоминающих звездное небо или океанские глубины. Считается, что он усиливает любовь к жизни, радость, эмоции и проясняет разум.

Примите энергию авантюрина и позвольте ей вдохновить вас на исследование новых горизонтов. Именно в этот период камень поощряет любознательность и стремление к новым впечатлениям у Близнецов. Позвольте его энергии вести к более глубокому пониманию себя и миру.

Весы

Для Весов камень сапфир будет спутником. Часто темно-синего цвета сапфир считается камнем долголетия, власти, духовной силы, чистоты помыслов, благоразумия, красоты, доброты, любви и надежды. Его спокойная энергия поможет обрести баланс и гармонию в жизни.

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Примите благословение сапфира и позвольте ему вести вас к принятию мудрых решений и укреплению отношений. В указанный период камень в полную силу поощряет Весов к использованию внутренней воли и раскрытию настоящего потенциала. Позвольте его энергии принести ясность и покой ума и души.

Водолей

Для Водолеев камень красный коралл станет источником вдохновения. Считается, что красный коралл подталкивает к подвигам и приключениям, одновременно защищая от опасности. Его яркая энергия разожжет страсть и драйв Водолеев на максимум в указанный период, побуждая выйти из зоны комфорта и принять новые вызовы.

Пусть красный коралл ведет вас к увлекательным возможностям и поощряет к смелым действиям. Этот камень помогает преодолевать препятствия и добиваться целей. Примите его энергию и позвольте ей подпитывать авантюрный дух.

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