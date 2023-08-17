Какие минералы раскроют новые способности для трех знаков зодиака: Гороскоп на 18 августа

UAportal подготовил гороскоп на 18 августа, который поможет Овнам, Тельцам и Близнецам сориентироваться в течение дня и извлечь максимум пользы от окружающих энергий. Этим знакам следует обратить внимание на гагат, авантюрин и оникс, если они хотят раскрыть новые способности.

Овен

Камень гагат, известный тем, что помогает постичь мистические тайны, будет оказывать значительное влияние на людей, рожденных под знаком Овна. Этот черный камень со стильным внешним видом также подойдёт для ювелирных украшений.

Примите энергию гагата, чтобы усилить интуицию и углубиться в глубину собственной души. Позвольте этому камню вести путём самопознания и открывать скрытые истины. Постигни тайны Вселенной и позвольте гагату быть спутником в этом путешествии.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, находятся под влиянием камня авантюрин. Считается, что этот камень, напоминающий звездное небо, океанские глубины и кусочки солнца, усиливает любовь к жизни, радости и эмоциям.

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Он также способен прояснять разум и вносить ясность в мысли. Примите энергию авантюрина, чтобы воспламенить творчество и открыться для новых впечатлений. Пусть этот камень ведет ко дню, наполненному позитивом и вдохновением.

Близнецы

Камень оникс, известный своими многослойными переливами, будет оказывать глубокое влияние на людей, рожденных под знаком Близнецов. Считается, что этот волшебный камень концентрирует энергию, отвлекает болезни и усиливает пробивные способности.

Используйте силу оникса, чтобы направить энергию на достижение целей и преодоление любых препятствий, возникающих на пути. Пусть этот камень станет источником силы и решимости, чтобы помочь преодолеть препятствия на пути к цели. Позвольте ониксу усилить естественные способности и добиться успеха.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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