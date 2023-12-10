Какие породы собак труднее всего прокормить: ответ кинолога

Среди множества пород собак существуют те, которые нуждаются в особо внимательном и сбалансированном питании. Кормление некоторых пород может быть вызовом из-за их специфики физиологии и потребности в питательных веществах. UAportal рассказывает о них подробнее.

Английские бульдоги

На первом месте – английские бульдоги, которые сталкиваются с трудностями из-за брахицефального строения черепа. Медленный прием пищи, переедание и пищевая непереносимость – типичные проблемы этой породы.

Сибирские хаски

Сибирские хаски, известные своим высоким метаболизмом и привередливыми пищевыми привычками, могут быть проблемой для хозяев, не в состоянии их прокормить. Обеспечение полноценным питанием может быть сложной задачей для их владельцев.

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Немецкие доги

На третьем месте – немецкие доги, которые могут быть разборчивыми в пище. Кормить их более мелкими и более частыми порциями очень важно, чтобы предотвратить появление вздутия живота, серьезного заболевания.

Чихуахуа

Чихуахуа занимают четвертое место благодаря своим миниатюрным размерам и щекотливой пищеварительной системе. Тщательное порционирование и внимание к здоровью зубов жизненно важны для их благополучия.

Французские бульдоги

Французские бульдоги занимают пятую позицию, имея схожие с английскими бульдогами проблемы. Их брахицефальное строение черепа затрудняет прием пищи, что приводит к необходимости специальных диет и решению проблем с чувствительностью желудочно-кишечного тракта.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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