Какие последние слова человека перед смертью: онколог раскрыл четыре фразы
Жизнь каждого человека уникальна, но, как утверждает лауреат Пулитцеровской премии писатель и онколог Сиддхартха Мукерджи, большинство людей на смертном одре произносят одну из четырех распространенных фраз.
По словам Мукерджи, каждая из этих фраз несет в себе важный урок полноценной и успешной жизни. Он рассказал об этом во время вступительной речи в Университете Пенсильвании: "Каждый человек, с которым я сталкивался в этот момент перехода, хотел поделиться четырьмя вещами", пишет CNBC.
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По словам онколога, часто умирающий человек произносит следующие фразы:
- Я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.
- Я хочу тебе сказать, что я прощаю тебя.
- Ты скажешь мне, что любишь меня?
- Вы бы меня простили?
Мукерджи объясняет, что люди, знающие о своей близкой смерти, часто высказывают определенную вариацию одной из этих четырех тем. Это свидетельствует, что они сожалеют, что не сказали близким о своих чувствах или не разрешили межличностные конфликты раньше.
Исследователь нейроповедения Дж. Ким Пенберти в своем блоге для Университета Вирджинии в 2022 году писал, что затаенная обида, нерешенная вина и годы, прожитые в страхе быть уязвимым, могут привести к упрекам совести, стрессу, плохому психическому здоровью, а даже иммунного дисбаланса, негативно влияющего на личный и профессиональный рост.
"Любовь и прощение, смерть и переход – ожидание с выражением этих чувств лишь откладывает неизбежно", – говорит Мукерджи. Он призывает молодых людей серьезно отнестись к этому: "Вы живете в мире, где любовь и прощение стали бессмысленными, устаревшими банальностями... Это слова, над которыми люди научились смеяться".
Смириться с тем, что вы причинили боль другому человеку, может быть сложно. Социальный психолог Ричард Коуден из Программы процветания человека в Гарвардском институте количественных социальных наук рекомендует выполнить четыре шага для прощения:
- Возьмите ответственность за свои действия.
- Позвольте почувствовать негативные эмоции, такие как раскаяние и вина.
- Извиняйтесь и попытайтесь искупить вину.
- Учитесь на опыте и двигайтесь дальше.
"Может быть неудобно признавать, что вы сделали что-то не так, и естественно пытаться защитить свою самооценку, отрицая произошедшее или ища оправданий своему поведению", — сказал Коуден.
"Вы можете быть удивлены, насколько лучше вы будете чувствовать себя, если сможете пройти процесс прощения себя".
Вы также можете выразить свою благодарность людям, используя их "язык любви": отвезите машину вашего партнера на автомойку без просьбы или удивите маму цветами. Устройте ужин с друзьями или обнимите кого-нибудь. Просто скажите "Я люблю тебя" или "Я ценю тебя".
Но Мукерджи предостерегает, что употребляя слова "любовь" и "прощение", важно делать это искренне.
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