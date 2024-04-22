Какие продукты не стоит класть в холодильник: советы хозяек

Не всякая хозяйка знает, что не все виды продуктов предназначены для хранения в холодильнике. UAportal подготовил вам советы, как не следует хранить определенные пищевые продукты.

Картофель

Картофель нельзя хранить в холодильнике, поскольку колебание температуры приводит к превращению крахмала в сахар, что влияет на вкус и текстуру. Чтобы сохранить его свежесть и качество, рекомендуется держать его в прохладном темном месте, например, в амбаре или погребе, предотвращая прорастание или гнитье.

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Помидоры

Охлаждение томатов нарушает процесс созревания, в результате чего они теряют вкус и становятся мучнистой консистенцией. Полезно хранить их при комнатной температуре, стеблем вниз, чтобы предотвратить потерю влаги и обеспечить максимальную свежесть.

Лук

Следует избегать охлаждения лука, поскольку влага внутри приводит к тому, что растение становится мягким и плесневеет. Вместо этого храните ее в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, например в сетчатом мешке или корзине.

Чеснок

Кроме того, чеснок нельзя хранить в холодильнике. Холодная температура и влага могут сделать его резиновым и заплесневеющим. Храните чеснок в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре, используя коричневый бумажный пакет для циркуляции воздуха.

Хлеб

Не рекомендуется хранить хлеб в холодильнике, поскольку низкие температуры ускоряют процесс высыхания, что приводит к быстрому черствению. Чтобы он оставался свежим и мягким, храните его при комнатной температуре в хлебнице или герметичном контейнере. Также избегайте прямых солнечных лучей.

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