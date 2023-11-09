Какие продукты помогут в наборе веса: список

UAportal рассказывает о самых лучших продуктах, которые помогут вам на пути к набору веса. Эти пять лучших продуктов имеют проверенные результаты.

1. Протеиновый порошок для набора массы

Насыщенные дополнительными калориями, белками и углеводами порошки для набора массы могут помочь нарастить мышцы и увеличить вес.

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2. Арахисовое масло

С высоким содержанием полезных жиров, белков и калорий арахисовое масло является универсальным дополнением к любой диете для набора массы.

3. Яйца

Яйца – отличный источник высококачественного белка, полезных жиров и необходимых питательных веществ, они способствуют росту и восстановлению мышц.

4. Авокадо

Насыщенный полезными жирами, витаминами, минералами и клетчаткой, авокадо – питательный выбор для веса.

5. Цельное молоко

Богатый источник калорий, белка и основных питательных веществ, цельное молоко способствует увеличению веса и росту мышц.

Напомним, мы уже писали, как похудеть в домашних условиях.

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