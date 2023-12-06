Какие румяна выбрать: кремовые или пудровые

Румяна – важный элемент как дневного, так и вечернего макияжа. Их назначение заключается не только в подчеркивании скул и улучшении цвета кожи, но и в контурировании формы лица. UAportal рассказывает об аспектах разных видов румян, чтобы помочь сделать выбор.

Выбор правильного цвета румян зависит прежде всего от оттенка вашей кожи.

1. Для светлокожих больше всего подходят розовые румяна.

2. Малиновые и бежево-розовые оттенки больше будут подходить смуглым.

3. Если вы не определились, персиковые румяна универсальны и дополнят любой оттенок кожи.

Сегодня косметические бренды предлагают широкий выбор румян, адаптированных к разным типам кожи. Две самые популярные разновидности – пудровые и кремовые румяна.

Как сделать красивый макияж: лайфхаки, которые должна знать каждая девушка

Пудровые румяна

Пудровые румяна универсальны и легки в нанесении. Они особенно подходят для людей с жирной кожей, поскольку их плотная текстура помогает выровнять тон кожи, скрыть блеск и минимизировать расширенные поры. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить пудровые румяна после пудры. С помощью кисточки равномерно распределите румяна на щеках.

Кремовые румяна

С другой стороны, кремовая румяна – отличный выбор для тех, у кого сухая кожа благодаря содержанию масел и увлажняющих компонентов. При использовании кремовых румян желательно сначала нанести тональный крем, а после румян – припудрить. Это обеспечит более продолжительное ношение.

Напомним, мы рассказали, как подобрать стрижку под свой тип лица.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!