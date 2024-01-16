Какие существуют мифы о котах: Народные приметы

На протяжении истории котам приписывали разные характеристики и способности, некоторые из которых могут быть совершенно ложными. UAportal рассказывает о самых распространенных мифах.

1. Расшифровка прогнозов

В то время как коты уже давно ассоциируются с их якобы способностью предвидеть изменения погоды и стихийные бедствия, ученые отмечают, что это мистическое свойство можно объяснить их повышенной чувствительностью. Однако экспериментальные исследования еще не принесли окончательных результатов. Несмотря на это, многие люди твердо верят в интуитивные способности кошачьих.

2. Способность видеть паранормальное

Среди суеверных людей распространено мнение, что когда кошка замирает и пристально смотрит на определенное место, они становятся свидетелями паранормального. На самом деле, это явление часто имеет простое объяснение. Кошек может привлечь любой таинственный звук или движение, выходящее из соседней или даже квартиры. Их острое чутье и исключительное зрение позволяют им воспринимать незначительные препятствия, заставляя их внимательно следить за ситуацией больше из любопытства.

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3. Целебная способность

Успокаивающий эффект кошек, помогающий расслабиться и снять стресс, не просто миф. Примечательно, что британские исследователи обнаружили, что домашние животные, в частности, кошки, излучают электромагнитное поле. Считается, что поле способствует их потенциалу в решении и облегчении определенных симптомов, что приводит к общему благополучию их владельцев.

4. Почему кошки всегда падают на лапы

Во-первых, важно объяснить, что это не всегда так. Во-вторых, кошки обладают чрезвычайно гибким телом и хорошо развитым чувством равновесия, что делает их ловкими и способными грациозно приземляться. Однако важно отметить, что кошкам нужно время, чтобы адаптировать свое положение в воздухе, поэтому успешное приземление зависит от разных факторов. Хотя они могут легко приземлиться на лапы после падения с дерева, падение с кровати не всегда может привести к тому же результату.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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