Какие три породы кошек способствуют благополучию: Народные предрассудки

Кошек издавна уважали как защитников и целителей в домохозяйствах. Интересно, что определенные породы кошек, как полагают, обладают способностью притягивать удачу и приносить богатство в жизнь. UAportal рассматривает три из этих благоприятных пород.

1. Корат

Корат – загадочная порода, с которой мало кто знаком. Однако, как любители кошек, так и поклонники предрассудков утверждают, что этот кот является предвестником счастья. Легенда свидетельствует, что караты дарили молодоженам, символизируя долгий и счастливый союз. Считается, что в домах, где обитают коты, царит атмосфера спокойствия, уюта и даже финансового процветания.

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2. Сиамская

Королевская сиамская кошка имеет богатую родословную мистических и символических легенд. Почитается как существо, притягивающее процветание, обилие и удачу, сиамская кошка обладает лучистой энергией, которую оно охотно передает своим хозяевам. Формирование связи с сиамской кошкой привлекает положительные ощущения и, потенциально, большее богатство в вашу жизнь.

3. Тайская

Считайте тайскую кошку не только любимым домашним питомцем, но и оберегом достижений и успеха. Известные своей проницательной натурой, тайские коты тщательно выбирают единственного человека, которому они станут преданными компаньонами. Эти привередливые коты считают достойными только решительных и сильных духом людей.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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