Какие три продукта полезно съесть перед сном: лайфхаки для спокойной ночи

Многие пытаются хорошо выспаться, и включение успокаивающих перекусов перед сном может существенно улучшить ситуацию. UAportal узнал, что правильное питание перед сном может оказать влияние на расслабление и качество отдыха.

Травяной чай

Травяные чаи, такие как ромашка, корень валерианы или пассифлора, помогут расслабиться и подготовить организм ко сну. Эти чаи содержат соединения, обладающие успокаивающим действием, что делает их отличным вариантом для употребления перед сном.

Чай следует заваривать примерно за 30 минут до сна, чтобы дать время для расслабляющего эффекта. Следует избегать добавления сахара, чтобы не нарушить сон.

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Бананово-миндальная закуска

Небольшой спелый банан в сочетании с горстью миндаля – это питательный перекус, способствующий засыпанию. Бананы являются естественным источником триптофана, аминокислоты, помогающей регулировать режим сна.

Миндаль богат магнием, который способствует расслаблению мышц и улучшению качества сна. Этим перекусом следует наслаждаться примерно за час до сна.

Греческий йогурт с медом

Греческий йогурт, политый небольшим количеством меда, может удовлетворить желание сладкого, а также обеспечить здоровый перекус перед сном. Йогурт содержит гормон, регулирующий сон, мелатонин, поддерживающий естественный цикл отдыха в организме. Сочетание белков и углеводов в греческом йогурте также может помочь стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи.

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