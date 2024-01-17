Какие вещи можно чистить старой зубной щеткой: Лайфхаки для хозяек

Большинство из нас заменяют зубные щетки каждые три месяца. Однако перед тем, как выбросить старую щетку, стоит обратить внимание на то, что она может пригодиться для определенных домашних задач по уборке. UAportal рассказывает, как ее можно использовать.

1. Насадка для душа

Душевая воронка скрывает невидимые микробы, поэтому периодическая чистка крайне важна. Старая зубная щетка может стать идеальным инструментом, особенно в сочетании с белым уксусом.

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Наполните емкость уксусом и окуните насадку для душа на час-два. После этого извлеките ее и тщательно очистите с помощью зубной щетки. Эта техника творит чудеса в устранении любых накоплений.

2. Швы плитки

На плитке часто видны грязные и обесцвеченные швы, что ухудшает общий вид помещения. Однако старая зубная щетка в сочетании с пищевой содой придет на помощь для легкой борьбы с грязью в труднодоступных местах. Ее узкие щетинки идеально подходят для удаления стойкой грязи из швов кафельной плитки.

3. Обновите расческу

Расчески, к сожалению, становятся рассадником микробов. Желательно чистить их по крайней мере раз в неделю, чтобы поддерживать гигиену. Используйте для этого старую зубную щетку. Аккуратно почистив щетину и поверхность гребешка, вы сможете удалить все накопленные частицы. Некоторые люди предпочитают смачивать зубную щетку в растворе воды и моющего средства перед процессом чистки.

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