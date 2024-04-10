Какие вещи ни за что нельзя оставлять в машине в жару: водителям на заметку

Поскольку летняя жара превращает салон автомобиля в раскаленную печь, очень важно соблюдать осторожность с предметами, оставленными в салоне. UAportal составил список вещей, которые ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра в автомобиле летом.

1. Бутылки с водой

Помимо очевидного последствия нагрева жидкости, оставление бутылки с водой, особенно стеклянной, под прямыми солнечными лучами может увеличить риск возгорания, поскольку она действует как линза.

2. Лекарства

Производители обычно рекомендуют хранить лекарство при температуре ниже 25°C. Более высокая температура может привести к химическим изменениям в лекарстве, что потенциально может сделать их менее эффективными.

Читайте также: Действенные методы для автомобилистов: чем отмыть лобовое стекло от мошек и грязи

3. Зажигалки и баллоны

Это общеизвестное правило, о котором часто забывают. Зажигалки, дезодоранты, освежители воздуха, спреи для горла и баллоны со сжатым воздухом никогда не должны подвергаться воздействию тепла, поскольку это может привести к взрыву или пожару.

4. Продукты питания

Случайное оставление в автомобиле скоропортящихся продуктов, таких как йогурт или шоколадные батончики, может привести к неприятным сюрпризам, таким как загрязненные сиденья, требующие дорогостоящей химчистки.

5. Алкоголь

Под воздействием температуры выше 20°C алкоголь образует соединения, способствующие появлению горького вкуса и неприятного запаха.

6. Электронное оборудование

Чтобы сохранить долговечность планшетов, телефонов, игрушек на батарейках и других гаджетов, их не следует оставлять без присмотра в автомобиле даже на короткое время. Чрезмерный нагрев и прямые солнечные лучи могут повредить литиевые батареи и потенциально нанести им непоправимый ущерб.

7. Парафинированные изделия

Воск имеет низкую температуру плавления, он начинает разжижаться приблизительно при 40°C. Учитывая, что под палящим солнцем салон автомобиля может нагреваться до 50°C, желательно удалить восковые карандаши и свечи с поверхностей сидений во избежание неудобств, связанных с последующей чисткой сидений.

8. Кремы

Мази и разнообразные косметические средства не должны находиться в жару в автомобиле. Под влиянием высоких температур их состав может изменяться, а эффективность ухудшаться.

Раньше мы рассказывали о 10 ошибках, которые могут испортить авто во время мойки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !