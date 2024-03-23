Какие вещи нужно давно выбросить из кухни: 5 полезных советов

Организация кухни может быть достаточно сложной задачей, учитывая проблему размещения шкафов, техники и мебели в ограниченном пространстве. UAportal рассказал, чтобы поддерживать эстетически привлекательный вид кухни, очень важно проводить тщательную уборку. Вот пять главных вещей, от которых стоит избавиться.

Пустые банки

Держать пустые контейнеры в надежде найти им применение – бесполезно. Избавить кухню от ненужных беспорядков можно, если разобрать и утилизировать неиспользованные контейнеры.

Изношенные полотенца и прихватки

Старые полотенца и варежки не только выглядят плохо, но могут быть неудобными в использовании. Висячее на ручке духовки засаленное, изношенное полотенце создает неблагоприятное впечатление, особенно в присутствии гостей. Лучше выбросить их и купить новые, свежие полотенца взамен.

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Старые разделочные доски

Хотя разделочные доски могут не выглядеть изношенными или поврежденными, они все равно нуждаются в замене. Деревянные доски обладают свойством разбухать от влаги, а царапины свидетельствуют о годах использования. Пора попрощаться со старыми и приобрести новые.

Магниты на холодильник и записки

Магниты на холодильник могут показаться безобидными украшениями, но они могут нарушить эстетику кухни. Вместо этого выберите более значимые сувениры или предметы декора из ваших путешествий.

Посуда со сколами

Внимательно посмотрите на свои тарелки и чашки – велика вероятность, что вы найдете несколько предметов со сколами или трещинами. Подумайте о том, чтобы выбросить посуду со сколами и купить недорогую замену.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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