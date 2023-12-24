Какое количество цветов может различать человеческий глаз: Интересные факты

Глаза часто считают зеркалом души, потому что они передают наши эмоции, настроения и желания. Но кроме этого символического значения, что мы действительно знаем о тонкостях человеческого глаза? UAportal подготовил пять интересных фактов об глазах и зрении, которые могут удивить.

Различение цветов

Человеческий глаз способен различать широкий диапазон цветов и оттенков, если быть точным, 10 миллионов. Хотя это умение выходит за пределы наших повседневных потребностей, природа наделила нас способностью различать примерно 150 разных цветов.

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Зеленые глаза

Лишь 2% населения планеты могут похвастаться волшебным оттенком зеленых глаз. Считайте, что вам повезло, если вы лично знаете нескольких людей, которые кичатся этим редким цветом. На нашей планете эта редкость подчеркивает уникальность этих людей, и, возможно, к ним относитесь и вы – счастливый обладатель волшебных зеленых глаз.

Моргание

В среднем мы непроизвольно моргаем около 15 раз в минуту, хотя часто не замечаем полного масштаба этого регулярного явления. Интересно, что рекордсменами по частоте моргания являются женщины, тогда как мужчины отстают, моргая примерно вдвое реже.

Невозможно чихнуть с открытыми глазами

Вы когда-нибудь пытались чихнуть с широко открытыми глазами? Если да, то вы можете претендовать на престижное место в Книге рекордов Гиннеса. Медики утверждают, что чихнуть, успешно держа глаза открытыми, невозможно.

Гетерохромия

Очень редкое явление: только 1% населения планеты имеет разные цвета в радужной оболочке глаз. К примеру, эта особенность может проявляться как сочетание коричневого цвета в правом глазу и зеленого в левом. Наличие заметных цветовых вариаций в радужной оболочке глаза – редчайшее явление, которое встречается только в глазах 1% людей.

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