Какое масло лучше добавить в винегрет?

Еще один зимний салат на все времена. Под винегрет я родился, под винегрет и живу. Пожалуй, единственный зимний салат, в который стоит добавлять нерафинированное, ароматное растительное масло.

Про любовь одесситов к овощам я уже писал. В праздничной новогодней версии винегрет был таким же обязательным блюдом, как оливье и селедка под шубой. Но в отличие от них, появлялся в меню в течение всей зимы, и часто уже в качестве гарнира – благо, все овощи местные, доступны, а заправка не требует героической добычи майонеза.

Единственное, но обязательное условие успеха этого салата – все овощи должны быть не просто качественными, а вкусными! Морковь и свекла – сладкими и правильного цвета, картошка плотная, огурцы хрустящими. Тогда он получится вкусным у самого начинающего кулинара.

Для базовой версии нам потребуются равные по объему доли картофеля, моркови и свеклы. Репчатый лук, соленые огурцы, соль-перец – по вкусу. Растительное масло для заправки.

Все просто: овощи нужно вымыть, отварить, дать полностью остыть и почистить. Картошку лучше брать не крохких сортов, ту, что рекомендуют для жарки.

Все овощи нарезаем кубиками в 5 мм – ножом или сеткой для резки. Перемешиваем. Мелко режем и добавляем репчатый лук и приступаем к "вкусовщине" – соленым огурцам. Их тоже нужно нарезать мелкими кубиками, но сколько? – зависит и от самих огурцов, и от вкусов хозяйки. Подчеркиваю: огурцы в винегрете должны быть именно соленые, не маринованные. Вначале нарезают пару штук, добавляют в салат, перемешивают, пробуют, и добавляют еще – по одному, добиваясь баланса сладкого и соленого. Опытные хозяйки никогда заранее не солят винегрет, только перед подачей на стол и после пробы: подружившись с соседями по миске, огурцы подарят им немного соли. Щепотка молотого черного перца, немного ароматного растительного масла, и винегрет в одесской краткой версии готов.

Что для этого салата предусмотрена специальная заправка – смесь масла, уксуса и горчицы – большинство хозяек не слышали. Но жить им это не мешает.

В праздничной версии в винегрет добавляют – по вкусу и желанию зеленый горошек, соленые грибы и квашеную капусту. Я не люблю; для меня винегрет – это шикарный гарнир.

Жареная рыба и винегрет на гарнир, что может быть прекрасней?

Только лето за окном…