Какого цвета выбрать мебель в детскую: Советы экспертов
UAportal подготовил несколько советов по выбору цвета для детской комнаты. Узнайте, какое значение имеет цвет в детской, и как он может повлиять на общую среду в комнате.
Учитывайте пространство и освещение
Учитывая пространство и освещение, очень важно выбрать цвет, который придаст комнате чувство открытости и яркости. Светлая мебель, например, белая или пастельных оттенков, поможет достичь такой атмосферы. И наоборот, темный цвет может придать помещению ощущение меньшего размера и замкнутости.
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Создайте успокаивающую атмосферу
Чтобы создать успокаивающую атмосферу в детской комнате, выбирайте мебель мягкого, приглушенного цвета. Бледные оттенки голубого, зеленого или лавандового могут создать мирную и спокойную обстановку для ребенка, способствуя как расслаблению, так и спокойному сну.
Дополнительные штрихи
Хотя выбор основного цвета для детской мебели имеет решающее значение, не стоит забывать о добавлении индивидуальных элементов. Включение ярких цветов через ткань, настенную живопись или предметы декора придает детской индивидуальности и обаянию, связывая общий дизайн вместе и придавая ей больше интереса.
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