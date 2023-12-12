Какой принтер выбрать: Лазерный или струйный

Когда дело доходит до выбора между лазерными и струйными принтерами, понимание ключевых различий в технологиях, качестве печати и стоимости очень важно. UAportal рассказал, как разные виды принтеров отличаются в этих аспектах.

Качество печати

Что касается качества печати, то лазерные и струйные принтеры имеют разные сильные стороны. Лазерные способны создавать четкий и точный текст, что делает их лучшим выбором для документов, нуждающихся в профессиональной обработке. С другой стороны, струйные снабжают яркие цвета и плавные переходы, поэтому они популярны для печати фотографий и изображений с исключительной детализацией.

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Долговечность

Что касается долговечности, то лазерные принтеры имеют преимущество, поскольку тонер не размазывается и не растекается, благодаря чему они печатают более качественные и долговременные распечатки. В отличие от них, струйные варианты могут быть подвержены размазыванию или протеканию, особенно при использовании определенных типов бумаги.

Стоимость материалов

Еще один важный аспект, который следует учитывать при сравнении лазерных и струйных принтеров – это стоимость расходных материалов. Лазерные, как правило, имеют более высокие первоначальные затраты из-за их более совершенной технологии, но в долгосрочной перспективе стоимость страницы ниже. Это связано с тем, что лазерные тонер-картриджи имеют больший потенциал печати по сравнению с чернильными картриджами, что уменьшает количество замен и общие затраты.

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