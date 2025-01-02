Какую еду взять с собой в дорогу: полезные советы

Перемещение, дороги, поезда, заправки, авто к границам стали частым делом последних лет для украинцев.

Запас "с собой" поможет не есть в сомнительных придорожных/вокзальных кафе, минимизировать белые булки, наладить перекусы для малышей, пройти мимо сникерсов.

Упаковываем в зависимости от типа поездки:

Овощи фрукты

- морковь, перец, редис, мини огурец, черри

- ягоды, полезнее фруктов, фрукты в экопировке)) - банан, мандарин

- оливки.

Орехи-сухофрукты

- орехи и семена, сырые и жареные реже: самые питательные.

- сухофрукты лучше промышленных десертов на заправках, но в целом сладкие перекусы - такая себе стратегия, много сахара.

Батончики-шоколад

- адекватного состава, переверните почитайте! без сиропов, 90% изюма и бесконечной овсянки. Учимся читать слоги.

- шоколад.

Хлебцы-чипсы

- ореховые. 1 – жиры полезны. 2 – это насыщение.

- безглютеновые хлебцы и пенопласт.

- зерновые. надпись "из цельного зерна".

- чипсы из водорослей и овощей исключить раф.

- чипсы фруктовые, банановые (с кокосовым маслом).

- сублимированные снеки. Не пугаться слова - ок метод сохранения продукта путем просушивания при низких температурах.

Дополнительно белок

⁃ протеиновые батончики нормального состава, лучше веган из орехов и бобовых, чем из сывороточного протеина и сахара

⁃ бобовые: дегидрированные нут, горошек, хумус в упаковке, кунжутные крекеры, льняные чипсы

⁃ в зависимости от транспорта - в упаковке вяленые/соленые мясо или рыба, выдержанный творог кусочками (только герметичная упаковка)

⁃ если детки – йогурты в упаковке, из фуд безопасности лучше растительные ореховые

- вода, свои любимые чаи и дрип-пакеты с кофе