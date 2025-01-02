Какую еду взять с собой в дорогу: полезные советы
Перемещение, дороги, поезда, заправки, авто к границам стали частым делом последних лет для украинцев.
Запас "с собой" поможет не есть в сомнительных придорожных/вокзальных кафе, минимизировать белые булки, наладить перекусы для малышей, пройти мимо сникерсов.
Упаковываем в зависимости от типа поездки:
Овощи фрукты
- морковь, перец, редис, мини огурец, черри
- ягоды, полезнее фруктов, фрукты в экопировке)) - банан, мандарин
- оливки.
Орехи-сухофрукты
- орехи и семена, сырые и жареные реже: самые питательные.
- сухофрукты лучше промышленных десертов на заправках, но в целом сладкие перекусы - такая себе стратегия, много сахара.
Батончики-шоколад
- адекватного состава, переверните почитайте! без сиропов, 90% изюма и бесконечной овсянки. Учимся читать слоги.
- шоколад.
Хлебцы-чипсы
- ореховые. 1 – жиры полезны. 2 – это насыщение.
- безглютеновые хлебцы и пенопласт.
- зерновые. надпись "из цельного зерна".
- чипсы из водорослей и овощей исключить раф.
- чипсы фруктовые, банановые (с кокосовым маслом).
- сублимированные снеки. Не пугаться слова - ок метод сохранения продукта путем просушивания при низких температурах.
Дополнительно белок
⁃ протеиновые батончики нормального состава, лучше веган из орехов и бобовых, чем из сывороточного протеина и сахара
⁃ бобовые: дегидрированные нут, горошек, хумус в упаковке, кунжутные крекеры, льняные чипсы
⁃ в зависимости от транспорта - в упаковке вяленые/соленые мясо или рыба, выдержанный творог кусочками (только герметичная упаковка)
⁃ если детки – йогурты в упаковке, из фуд безопасности лучше растительные ореховые
- вода, свои любимые чаи и дрип-пакеты с кофе