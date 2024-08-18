"Капия" и "Аллюр" должны быть на вашем огороде: что известно о самых вкусных сортах перца

В мире существует большое количество сортов перца, чтобы удовлетворить предпочтения каждого. UAportal рассказывал, что среди огромного выбора выделяются два исключительных – "Капия" и "Аллюр", каждый из которых обладает особыми качествами и привлекательностью.

Легендарный представитель сорта "Капия" славится своими удлиненными плодами с толстыми стенками, что делает его идеальным для салатов, фарширования и приготовления на гриле. Компактные и мелколистные кусты "Капии" удобны в уходе и сборе урожая. Этот сорт неприхотлив к условиям выращивания, но хорошо растет при регулярном поливе и внесении удобрений.

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Сорт "Аллюр", привлекающий садоводов яркими желтыми или оранжевыми плодами, сочетающими изысканную красоту с исключительным вкусом. Кроме визуальной привлекательности этот сорт может похвастаться высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и способностью процветать в различных климатических условиях, как в теплицах, так и на открытом грунте.

При выборе сорта перца важно учитывать не только его внешний вид, но вкус. "Капия" и "Аллюр" превосходят ожидания в обоих отношениях. "Капия" радует своим великолепным сочетанием сладости с едва заметной кислинкой, демонстрируя свою универсальность при использовании для фарширования и запекания.

С другой стороны, сорт "Аллюр" является одним из самых вкусных среди перцев с высоким содержанием сахара и минимальным количеством семян, что делает его идеальным для употребления в свежем виде.

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