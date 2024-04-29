Картофель фри: советы для идеального приготовления

UAportal рассказывает о секретах приготовления картофеля фри. В частности, каким способом можно добиться хрустящей корочки.

Тонкости нарезки

Один из способов – использовать слайсер для картофеля, чтобы получить равномерные ломтики. Или же можно нарезать картошку острым ножом вручную.

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Замочить в холодной воде

После нарезки необходимо замочить ее в холодной воде не менее 30 минут. Это поможет удалить избыток крахмала. После замачивания хорошо промойте под холодной водой.

Техника двойной жарки

После замачивания картофель следует жарить на маленьком огне до полной готовности, но еще не до румяной корочки. Затем дайте ей немного остыть и снова обжарьте на большем огне в течение нескольких минут, пока она не станет золотистой и хрустящей.

Приправа – это ключ к успеху

После того как картофель поджарится, добавьте к нему приправу, пока он еще горячий. Посыпьте ее солью и любыми приправами, такими как чесночный порошок, паприка или зелень.

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