Картофельная колбаса: давнее украинское блюдо
Когда-то ел такое у бабушки, и больше любил еще горячей, прямо из печи. Так что решил повторить рецепт с детства!
1 кг очищенного картофеля
100 г лука
350 г мясной подбрюшины
100 г копченого бекона
300 г лука для зажарки
100 г сливок (30%)
Приправа от IRIS к картофелю
2 метра кишки
Подбрюшину немного подмораживаю, нарезаю меленько и обжариваю на сковороде. Для более насыщенного аромата добавляю копченый бекон и почти сразу нарезанный лук. Жарю до легкой румяности лука. Вместо бекона можно взять больше мяса.
Сырой картофель вместе с 1 свежей луковицей можно натереть на терке, пропустить через мясорубку или даже перебить блендером. Но осторожно, чтобы не получилось смузи 🫣
К картофелю сразу добавляю сливки (или домашнюю сметану), а также пачку приправы. Картофель от IRIS - здесь есть все необходимое: соль, сухой чеснок, паприка, куркума, майоран, базилик, укроп, черный перец, чили и тмин.
Все тщательно перемешиваю и наполняю кишку. Наполнять нужно не больше чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления! Края кишки завязываю узелками, а саму колбаску протыкаю в нескольких местах. Добавляю немного воды и запекаю в духовке при 175–180 градусах, по бокам до румяности (в общей сложности около 40 минут).
Кушать вкусно как горячей, так и холодной.
Видел, что такую колбасу можно отваривать, а потом обжаривать. А как вы готовите?