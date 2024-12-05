Картофельная колбаса: давнее украинское блюдо

Когда-то ел такое у бабушки, и больше любил еще горячей, прямо из печи. Так что решил повторить рецепт с детства!

1 кг очищенного картофеля

100 г лука

350 г мясной подбрюшины

100 г копченого бекона

300 г лука для зажарки

100 г сливок (30%)

Приправа от IRIS к картофелю

2 метра кишки

Подбрюшину немного подмораживаю, нарезаю меленько и обжариваю на сковороде. Для более насыщенного аромата добавляю копченый бекон и почти сразу нарезанный лук. Жарю до легкой румяности лука. Вместо бекона можно взять больше мяса.

Сырой картофель вместе с 1 свежей луковицей можно натереть на терке, пропустить через мясорубку или даже перебить блендером. Но осторожно, чтобы не получилось смузи 🫣

К картофелю сразу добавляю сливки (или домашнюю сметану), а также пачку приправы. Картофель от IRIS - здесь есть все необходимое: соль, сухой чеснок, паприка, куркума, майоран, базилик, укроп, черный перец, чили и тмин.

Все тщательно перемешиваю и наполняю кишку. Наполнять нужно не больше чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления! Края кишки завязываю узелками, а саму колбаску протыкаю в нескольких местах. Добавляю немного воды и запекаю в духовке при 175–180 градусах, по бокам до румяности (в общей сложности около 40 минут).

Кушать вкусно как горячей, так и холодной.

Видел, что такую колбасу можно отваривать, а потом обжаривать. А как вы готовите?