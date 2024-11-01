Картофельная пицца: не только вкусно, но и интересно!
Картофель – это не только привычный гарнир, но и невероятно универсальный продукт, из которого можно приготовить множество оригинальных блюд.
Этот рецепт – отличный пример. Порадует вас и ваших близких, ведь это не только вкусно, но интересно!
Ингредиенты:
• Оливковое масло – 2 ст. л;
• Картофель вареный в мундирах - 500 г;
• Кетчуп – 3 ст. л;
• Майонез – 2 ст. л;
• Соль, перец – по вкусу;
• Бекон – 150 г;
• Помидоры черри – 200 г;
• Шпинат – 100 г;
• Сыр твердый – 150 г.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
2. Форму смажьте растительным маслом.
3. Картофель выложите в форму и раздавите стаканом до равномерного слоя.
4. Смешайте кетчуп и майонез, смажьте картофель соусом, посолите и поперчите.
5. Выложите нарезанный бекон, половинки помидоров и шпинат. Сверху щедро посыпьте натертым сыром.
6. Запекайте в духовке примерно 20-25 минут до золотистой корочки.
Сохраняйте и наслаждайтесь вкусными моментами.