Картофельный пирог со шпигатом и брынзой. Все быстро, легко и очень вкусно

Друзья, сегодня мы с вами приготовим картофельный пирог со шпинатом и брынзой. Все быстро, легко и вкусно. Готовьте и наслаждайтесь.

А вы любите соленые пироги? Делитесь в комментариях любимыми сочетаниями.

Картофельный пирог со шпинатом и брынзой.

700 г картофеля

350 г шпината

200 мл сливок (жирностью 10-15%)

20 г муки (1 ст. л.)

150 г брынзы

100 г яиц (2 шт.)

соль (по вкусу)

20 г сливочного масла

20 мл растительного масла (4 ч. л.)

Технология приготовления:

Моем картофель, чистим и нарезаем тоненькими кружочками.

Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности.

На сковороду выливаем немного растительного масла и прогреваем шпинат несколько минут. Если у вас большие листья шпината, йоги нужно нарезать. Шпинат должен потемнеть и уменьшиться в объеме. Готово.

Объединяем в миске яйца с мукой. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

Добавляем сливки, соль. Перемешиваем.

Добавляем шпинат, снова перемешиваем.

Берем форму диаметром 30 см. Смазываем сливочным маслом.

На дно формы выкладываем картофель.

Заливаем картофель яичной массой со шпинатом и сливками. Распределяем шпинат.

Натираем брынзу на большой терке и выкладываем поверх шпината.

Отправляем пирог в разогретую духовку до 190 градусов с конвекцией на 30-35 минут.

Достаем пирог и оставляем при комнатной температуре охлаждаться.

Всем вкусным!