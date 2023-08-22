Карты Таро обещают лидерство, прозрение и удовольствие трем знакам зодиака: Гороскоп до конца лета

UAportal подготовил предсказание Таро для трех знаков зодиака. Узнайте, что Вселенная готовит для Весов, Овнов и Раков.

Период до конца августа имеет огромный потенциал для роста, успеха и гармонии. Принятие энергий и максимальное их использование приведет к самореализации и счастью.

Весы

Король Жезлов символизирует лидерство, дальновидность и харизму. Он побуждает к смелым действиям и способен вдохновлять других. Эта карта говорит о том, что люди, рожденные под знаком Весов, обладают качествами врожденных лидеров.

Это идеальное время для Весов, чтобы сделать шаг вперед и взять на себя ответственность. Их видение и харизма будут вдохновлять окружающих, а смелые действия приведут к успеху. Принятие своих естественных способностей и использование их для положительного воздействия на других будет очень полезным.

Овен

Туз Мечей олицетворяет интеллектуальные прорывы, ясность ума и острую проницательность. Он призывает к поиску правды и четкой коммуникации. Для родившихся под знаком Овна эта карта говорит о том, что конец августа принесет всплеск ясности разума и прорыв в их начинаниях.

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Острая проницательность поможет Овнам видеть сквозь любые препятствия и вызовы, возникающие на пути. Использование этой новой ясности для эффективного донесения мнений и идей приведет к положительным результатам.

Рак

Четверка Жезлов означает праздник, гармонию и крепкий фундамент. Она олицетворяет свершение и стабильные отношения. Люди, рожденные под знаком Рака, могут ожидать, что этот период будет временем радости и гармонии.

Они настойчиво работали, чтобы построить прочный фундамент в своей жизни, и теперь пора пожинать плоды. Найдите момент, чтобы оценить свои достижения, а стабильные отношения, которые удалось построить, доставят радость и удовольствие.

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