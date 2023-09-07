Карты Таро обещают трем знакам зодиака хорошие новости: Гороскоп на сентябрь

Гороскоп для Весов, Льва и Близнецов

UAportal, подготовил гороскоп на сентябрь. Учитывая влияние карт Таро на знаки зодиака Весов, Льва и Близнецов, узнайте, что ждет этих знаков.

Весы

Карта Звезда озаряет своим светом, наполняя сердца спокойствием и умиротворением. В этом месяце рекомендуется сохранять оптимизм и уверенность в будущем. Рекомендуется использовать появляющиеся на пути возможности и верить в собственные силы.

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Лев

Львам сентябрь принесет в жизнь чувство завершения и достижения. Карта Мир означает конец цикла и начало новой главы. Пора отпраздновать свои достижения. Следует найти время, чтобы поразмышлять о своем прогрессе, и признать личный рост.

Близнецы

Присутствие карты Иерофант призывает Близнецов искать духовную мудрость и руководство. Следует уважать общественные нормы и традиции, имеющие значение в нашей жизни. Рекомендуется принять мудрость старших и учиться на их опыте.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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