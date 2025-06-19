Казацкий кулеш с первыми грибами

Ингредиенты:

800 г свиной грудинки

(300 г сала и 500 г лопатки)

500 г моркови

500 г лука

500 г пшена

4–5 яиц

черный и ароматный перец, соль

почти 3 литра воды

50 г петрушки и 50 г зеленого лука

укроп по желанию

котел

Я добавил еще свежих грибов – около 750 г

Готовим:

режу кусочками грудинку (можно заменить сало + лопаточную часть), бросаю в горячий котел и хорошо выжариваю, чтобы кусочки были хорошо зажарены и вытопил жир.

далее добавляю крупно изрезанные свежие грибы и тоже обжариваю.

Если нет грибов или хотите без них – просто пропустите этот этап.

кусочками режу морковь, добавляю к мясу и держу, пока не обжарится.

далее добавляю нарезанный лук и снова все обжариваю.

Огонь должен быть средним или меньше. Смотрите, чтобы не пригорало.

когда все ингредиенты красивы и уже пахнут, добавляю промытое пшено и воду (не всю сразу, а где-то 2,5 л), соль, черный и душистый перец. Довожу до кипения, убавляю огонь до маленького и томлю под крышкой примерно час. Но периодически помешиваю, чтобы не пристало. При необходимости можно еще добавить воды, потому что сначала кажется жидким, а потом пшено очень набухает.

когда мясо и каша приготовились, проверяю на соль и перец, досаливаю.

добавляю и перемешиваю яйца. Даю закипеть, перемешивая.

Кулиш должен стать более густым и наваристым. Тогда кладу много рубленой зелени, перемешиваю и подаю! Это очень вкусно!